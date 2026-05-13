Уборщица, потерявшая работу из-за кормления уличной кошки, оспорит увольнение через суд

В Калининградской области женщину уволили за то, что она кормила бездомную кошку

Жительница Калининградской области подала в суд на директора предприятия, заявив, что ее уволили за то, что она накормила бездомную кошку. Об этом сообщили в областном суде.

Женщина потребовала восстановить ее в должности, взыскать с бывшего работодателя заработную плату за вынужденный прогул и компенсировать моральный вред.

По версии истицы, она работала уборщицей на одном из предприятий, расположенных на территории судоремонтного завода. 23 марта 2026 года, находясь за пределами охраняемой зоны у проходной, она решила покормить бездомное животное, на это внимание обратил директор фирмы.

Вскоре руководитель устно объявил о ее немедленном увольнении, после чего электронный пропуск изъяли, а доступ к рабочему месту был закрыт.

Заявительница просит признать увольнение незаконным и требует полного восстановления трудовых и имущественных прав. Иск был принят к рассмотрению в Светловском городском суде.

Ранее менеджер магазина задержал серийного вора и лишился работы.