Менеджер магазина задержал серийного вора и лишился работы

В Великобритании сотрудник магазина лишился работы за то, что задержал агрессивного вора, швырявшегося бутылками шампанского. Об этом сообщает британская радиостанция LBC.

Гэри Макартур устроился на работу в супермаркет Sainsbury's в Уэст‑Уикхеме, на юге Лондона, 15 лет назад. В декабре 2025 года мужчина заметил в магазине вора, который ранее уже пытался украсть дорогое шампанское, и остановил его. Продавцу удалось вывести злоумышленника на улицу, но он вернулся, начал бить бутылки и бросать их в сотрудников, после чего Макартур и покупатель скрутили его и удерживали на полу до прибытия полиции.

Инцидент произошел через несколько часов после того, как Макартур спас жизнь охранника, у которого случился инсульт. Мужчина сделал ему искусственное дыхание и вызвал скорую помощь. Однако работодатель счел действия продавца нарушением инструкции по «предотвращению инцидентов», где сотрудникам рекомендуют не вступать в физическое противостояние с преступниками, а выступать лишь «визуальным сдерживающим фактором».

Несмотря на ходатайства, решение об увольнении оставили в силе. В Sainsbury's подчеркнули, что компания не поощряет личное вмешательство сотрудников при конфликтах.

«Мы принимаем ответные меры, инвестируя в дополнительные меры безопасности, обеспечивая, чтобы решение этой проблемы оставалось приоритетом правительства, и делимся разведывательными данными с полицией по всей стране, а не просим наших коллег рисковать своей безопасностью, борясь с правонарушителями», — отметил представитель ритейлера.

Ранее владелец магазина получил письмо с извинениями и £100 за кражу, совершенную 15 лет назад.

 
