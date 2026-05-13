Турист чудом уцелел после падения с высоты в горах Бурятии

В Бурятии спасли туриста, который сорвался с высоты около семи метров на пике Аршан, сообщает kp.ru.

Как стало известно, 9 мая мужчина в одиночку отправился покорять гору высотой примерно 2646 метров, но в сумерках перепутал тропу, оступился и упал с гребня на каменную полку. В результате он получил открытый перелом и не мог самостоятельно двигаться.

В это время в соседнем ущелье проходили учебные сборы спасателей. Узнав о происшествии, они немедленно выдвинулись к месту падения. Мужчины в три смены спускали пострадавшего на носилках, меняясь каждые пять.

По словам организатора фитнес‑туров Анны Вакулиной, которая оказалась свидетельницей спасения, турист пренебрег техникой безопасности. Она рассказала, что участники тура несли на себе воду, еду и теплые вещи, которые могли понадобиться в экстренный момент.

О дальнейшей судьбе пострадавшего не сообщается.

