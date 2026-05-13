Родители морили дочь голодом и держали в шкафу

В Японии родители запирали дочь в шкафу и довели ее до истощения
Issei Kato/Reuters

В Токио задержали родителей и их взрослого сына за то, что они морили дочь голодом и держали в шкафу. Об этом сообщает Japan times.

Полиция арестовала супружескую пару в возрасте около 40 лет и их 20-летнего сына по подозрению в жестоком обращении с несовершеннолетней дочерью. О факте насилия стало известно, когда мать позвонила в экстренные службы. Прибывшие медики обнаружили девочку в полубессознательном состоянии.

В больнице выяснилось, что подросток страдала от тяжелого истощения, она весила примерно на 10 кг меньше нормы для своего возраста. Также врачи диагностировали переохлаждение, пролежни на спине, многочисленные синяки и следы заживших переломов.

По данным следствия, родственники держали школьницу взаперти в шкафу, предварительно связав ей руки и ноги, семья переоборудовала нижнюю часть шкафа, установив дополнительную дверь и замки, чтобы ребенок не мог выбраться наружу. На допросе мать заявила, что она истязала дочь «в воспитательных целях».

Также выяснилось, что ребенок не посещал школу в течение нескольких лет. За несколько дней до того, как дело попало в полицию, в центр по работе с детьми поступало сообщение о возможном насилии в семье.

Ранее мать 7 лет держала дочь взаперти, пока отец думал, что они в Италии.

 
