Россиянка обвинила врачей в халатности при лечении ее онкобольного супруга

В Волгограде женщина обвинила врачей в том, что они не лечат ее онкобольного мужа

Жительница Волгограда обвинила врачей в отказе в помощи ее онкобольному супругу. Об этом она рассказала V1.

В мае 2025 года мужчина, по словам его жены, обратился в медучреждение с болью в горле. Однако назначенное без анализов лечение не помогло, и несколько месяцев спустя он снова пришел за медицинской помощью. Пациент следовал рекомендациям, но никакого улучшения не наступало, пока в октябре врач частной клиники не отправил мужчину к онкологу.

«На тот момент опухоль в ротоглотке уже была видна невооруженным взглядом. Было упущено драгоценное время», — возмущается супруга больного.

Так волгоградец попал в центр амбулаторной онкологической помощи при больнице №15. С конца декабря по начало февраля мужчина лечился в отделении радиотерапии. Женщина утверждает, что медики обязали ее каждый день обеспечивать мужу высокобелковую пищу, а затем выписали его с потерей 20 кг массы тела. Никакой помощи с тех пор, по словам собеседницы издания, кроме обезболивающих, супруг не получил.

В апреле 2026 года у больного открылось кровотечение изо рта прямо на улице, а в больнице заявили, что идет «процесс распада опухоли после лучевой терапии». Позже выяснилось, что причина ухудшения состояния — осложнения на фоне лучевой терапии. Сейчас мужчина находится дома с признаками анемии, но врачи не занимаются лечением.

В комитете здравоохранения Волгоградской области опровергли заявление супруги больного, по данным ведомства, сейчас решается вопрос о госпитализации пациента, а он сам претензий к врачам не имеет и посещает онколога.

«Информация о том, что пациентом никто не занимается, не соответствует действительности. <...> Диагноз у пациента серьезный, он находится под постоянным контролем медицинского персонала, в том числе главного врача больницы № 15. Сам пациент не имеет претензий к медицинскому персоналу, этапность его лечения ему была разъяснена», — заявили в облздраве.

Ранее нога женщины начала гнить после лечения в больнице под Петербургом.