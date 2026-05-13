Ветеран войны годами притворялся слепым ради пособия по инвалидности

Американец, работая инструктором по стрельбе, притворялся слепым ради пособия
Ruslan Lytvyn/Shutterstock/FOTODOM

Житель Флориды четыре года симулировал слепоту, чтобы получать пособие по инвалидности. Об этом пишет People.

Ветеран войны Джерри Смит претендовал на компенсацию по инвалидности от Министерства по делам ветеранов США (VA) и решил выдать себя за слепого. 73‑летний мужчина утверждал, что полностью утратил зрение и не может выполнять простые бытовые задачи, хотя продолжал работать инструктором по стрельбе и школьным охранником.

По данным обвинения, с 2017 по 2021 год Смит получил от VA почти $245 тыс., при этом у него было достаточно хорошее зрение, чтобы водить машину, читать, ориентироваться в магазинах и выполнять профессиональные обязанности. Видеозаписи с камер наблюдения в школе, где он работал, подтвердили, что Смит передвигался без чьей-либо помощи.

Теперь мужчине грозит до 10 лет тюремного заключения, однако в соглашении с прокуратурой предусмотрена возможность избежать лишения свободы, если он возместит ущерб. Судебное решение по делу еще не оглашено.

Ранее женщина врала, что у ее шестилетнего сына рак, и получила тюремный срок.

 
