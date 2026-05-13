В Новороссийске 8-летний школьник скончался в частной клинике на глазах у родных

В Новороссийске восьмилетний школьник скончался после визита в частную клинику «Новомед». Об этом стало известно РЕН ТВ.

Родные привезли мальчика с жалобами на температуру и боль в ухе, после чего врачи, по словам родственников, сделали ему инъекцию, после которой ребенок потерял сознание.

По словам тети погибшего, мать ребенка видела сына лежащим на полу, посиневшим, при этом медперсонал якобы не предпринимал должных реанимационных мероприятий.

В этот момент отца мальчика отправили в аптеку за необходимыми препаратами, так как в клинике не оказалось нужных лекарств для экстренной помощи. На место вызвали скорую помощь, но бригада не смогла спасти ребенка, мальчик скончался.

СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По версии следствия, смерть малолетнего пациента наступила в результате ненадлежащего оказания медицинской помощи.

