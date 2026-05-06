Школьник неожиданно скончался в Приморье

112: десятилетний мальчик умер от менингита в Приморье
Десятилетний мальчик неожиданно скончался в поселке Ярославский Приморского края. По предварительным данным, у ребенка диагностировали менингококковую инфекцию, сообщил Telegram-канал 112.

Школьник почувствовал сильное недомогание днем 3 мая. Telegram-канал Amur Mash уточняет, что приехавшие на вызов врачи скорой помощи не смогли его спасти. Одиннадцатилетняя сестра мальчика находится в тяжелом состоянии в реанимации. Медики борются за жизнь девочки. Жители поселка рассказали, что родители детей часто выпивают.

Управление Следственного комитета (СК) России по Приморскому края проводит доследственную проверку по статье о причинении смерти по неосторожности. Отмечается, что школа, где учился мальчик, продолжает работу. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям и бездействию должностных лиц школы.

Как сообщили РИА Новости в краевом Минздраве, медики обследовали и вакцинировали контактных лиц мальчика. Нескольких человек госпитализировали с воспалением носоглотки.

Ранее россиян предупредили о риске перепутать менингит с обычной простудой.

 
