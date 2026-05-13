Полковник запаса Артамонов получил 5 лет за злоупотребление полномочиями

Jiri Hubatka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор полковнику запаса Сергею Артамонову, назначив ему 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа, пишет ТАССhttps://tass.ru/.

Суд также лишил его воинского звания и государственной награды, признав виновным в злоупотреблении должностными полномочиями при исполнении государственного оборонного заказа. Как сообщили в пресс-службе суда, процесс проходил в закрытом режиме из-за наличия в материалах дела информации, относящейся к государственной и служебной тайне.

Суд установил, что Артамонов совершил преступление, предусмотренное пунктом «б» части 2 статьи 285.4 Уголовного кодекса Российской Федерации, что привело к серьезным последствиям. В качестве наказания ему назначено 5 лет лишения свободы с дополнительными ограничениями: он не сможет занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, в течение 2 лет.

Кроме того, он лишен звания «полковник запаса» и медали «70 лет Вооруженным силам СССР».

Ранее экс-мэра города в Иркутской области отправили в колонию на два года за злоупотребление полномочиями.

 
