В Госдуме объяснили, как не потерять бюджетное место при переводе в другой вуз

Студент имеет право перевестись из одного образовательного учреждения в другое. Эта возможность закреплена в законе «Об образовании в Российской Федерации», а процедура прописана в приказе Минобрнауки № 607. Об этом Life.ru сообщила депутат Госдумы Анна Скрозникова.

По словам депутата, сменить вуз можно только после успешной сдачи хотя бы одной сессии. При этом перевод возможен исключительно в рамках одного уровня образования, среди которых бакалавр, специалитет и магистратура. Также важно, чтобы в принимающей учебной организации были свободные места, информация о которых должна обновляться на официальном сайте минимум два раза в год.

Парламентарий отметила, что при переводе студента на ту же специальность принимающий вуз должен сверить учебные планы, перезачесть дисциплины и определить наличие курсов, которые необходимо досдать. Однако смена специальности требует более строгого подхода. Учреждение имеет право провести аттестационные испытания, чтобы оценить готовность студента. Академическая разница в такой ситуации может оказаться значительной.

Скрозникова предупредила, что целевики не могут перевестись по собственному желанию. У этих студентов получится сменить вуз только в случае ликвидации или потери аккредитации своей образовательной организации.

Сама процедура перевода устроена логично.

«Сначала студент получает в новом вузе справку о переводе, потом с этой справкой подаёт в свой вуз заявление об отчислении в порядке перевода. Если же написать обычное заявление об отчислении по собственному желанию, рассчитывая потом перепоступить в другой вуз, можно потерять курс и поступать уже на общих основаниях. Также стоит проверить аккредитацию принимающего вуза в реестре Рособрнадзора», — объяснила депутат.

