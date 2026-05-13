В московский суд поступило дело Дудя о нарушении иноагентского зконодательства

В Москве суд зарегистрировал дело об административном правонарушении в отношении блогера Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»). Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

«Его привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дату заседания пока не назначили.

Ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ предусматривает наказание в виде штрафа за нарушение порядка деятельности иноагента, в частности, за несвоевременное представление (или непредставление) отчетов в Минюст России. Сумма штрафа варьируется от 30 до 50 тыс. рублей — для граждан, от 100 до 300 тыс. рублей — для должностных лиц.

В 2022 году Юрий Дудь осудил СВО на Украине и уехал из России. В настоящее время он проживает в Испании. В апреле 2022 года Минюст РФ внес блогера в реестр иноагентов. С тех пор его неоднократно штрафовали за нарушение иноагентского законодательства. В июле 2025 года суд санкционировал заочный арест журналиста, его объявили в межгосударственный розыск.

Ранее YouTube-канал Юрия Дудя был признан экстремистским в Белоруссии.