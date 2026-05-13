Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

В московский суд поступило дело Дудя о нарушении иноагентского зконодательства

В Москве суд зарегистрировал дело Дудя по статье 19.34 КоАП РФ
YouTube

В Москве суд зарегистрировал дело об административном правонарушении в отношении блогера Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»). Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

«Его привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дату заседания пока не назначили.

Ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ предусматривает наказание в виде штрафа за нарушение порядка деятельности иноагента, в частности, за несвоевременное представление (или непредставление) отчетов в Минюст России. Сумма штрафа варьируется от 30 до 50 тыс. рублей — для граждан, от 100 до 300 тыс. рублей — для должностных лиц.

В 2022 году Юрий Дудь осудил СВО на Украине и уехал из России. В настоящее время он проживает в Испании. В апреле 2022 года Минюст РФ внес блогера в реестр иноагентов. С тех пор его неоднократно штрафовали за нарушение иноагентского законодательства. В июле 2025 года суд санкционировал заочный арест журналиста, его объявили в межгосударственный розыск.

Ранее YouTube-канал Юрия Дудя был признан экстремистским в Белоруссии.

 
Теперь вы знаете
Боюсь, что меня заменит ИИ: что делать, чтобы не потерять работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!