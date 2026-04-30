YouTube-канал Юрия Дудя признан экстремистским в Белоруссии

Канал «вДудь» внесли в список экстремистских материалов Мининформа Белоруссии
YouTube-канал блогера Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) «вДудь» признан экстремистским в Белоруссии. Об этом сообщил Мининформ страны.

Канал блогера пополнил список печатных изданий, содержащих информационные сообщения и (или) материалы, распространение которых способно нанести вред национальным интересам Республики Беларусь.

В 2022 году Юрий Дудь осудил СВО на Украине и уехал из России. В настоящее время он проживает в Испании. В апреле 2022 года Минюст РФ внес блогера в реестр иноагентов. С тех пор его неоднократно штрафовали за нарушение иноагентского законодательства. В июле 2025 года суд санкционировал заочный арест журналиста, его объявили в межгосударственный розыск.

В 2022 году в Белоруссии признавали экстремистскими ролики канала «вДудь» под названиями «Комиссаренко — новая жизнь после протестов в Беларуси», «Как жить, если лишают родины», и «NEXTA — главное медиа белорусского протеста».

Накануне российские военные потребовали признать Дудя экстремистом и террористом после того, как он выпустил на своем YouTube-канале интервью с главой Русского добровольческого корпуса (признан в РФ террористической организацией) (РДК) Денисом Капустиным в апреле этого года. В ролике они обсуждали Гитлера и ликвидацию мирных жителей Брянской области.

Ранее сообщалось, что Юрий Дудь содержит брата, живущего в России.

 
