Подростки надругались над мужчиной с умственной отсталостью и сняли это на видео

Южнокорейские подростки жестоко издевались над взрослым с задержкой интеллектуального развития, сообщает Korea Times.

Южный окружной суд Сеула приговорил пятерых юношей и двух девушек к тюремным срокам от 2,5 до 5 лет за жестокое нападение и сексуальные домогательства к 24‑летнему умственно отсталому мужчине. Инцидент произошел в ноябре 2025 года в одном из парков столицы. Подростки раздели, избили жертву и приставали к ней, снимая все происходящее на мобильный телефон.

По данным суда, злоумышленники также прижгли руку потерпевшего окурком сигареты, в результате чего он получил ожоги третьей степени и восстанавливался около шести недель. Суд счел нападение схожим по характеру с жестоким обращением и пытками, всем осужденным было назначено 40‑часовое обязательное лечение как сексуальным преступникам, а телефон, на который записывалось нападение, конфисковали.

