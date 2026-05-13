Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

52 ранения, тело изуродовано: 15-летний подросток был жестоко убит в Алтайском крае

112: двоих мужчин подозревают в убийстве 15-летнего юноши на Алтае
Shutterstock

В Алтайском крае двое мужчин подозреваются в жестоком убийстве 15-летнего подростка. На теле мальчика 52 ранения, сообщает Telegram-канал 112.

По его данным, все произошло 17 апреля в селе Усть-Иша Красногорского района.

Как пишет канал, Антон З. вечером ушел гулять с друзьями, а позже оказался в доме 40-летнего местного в компании с 22-летним соседом, который якобы часто собирал подростков и покупал им алкоголь.

По информации журналистов, Антона сначала избили, а затем начали резать ножом. Подросток пытался убежать, но его догнали. Родные утверждают, что у школьника были изуродованы руки и лицо, а некоторые пальцы почти отрезаны.

После убийства мужчины замывали кровь, сожгли одежду и собирались вывезти тело к реке. Однако в какой-то момент в дом зашел один из местных жителей. Затем один из нападавших вызвал полицию, следует из сообщения.

Сейчас 22-летний подозреваемый находится под надзором военной прокуратуры, а 40-летнего хозяина дома отпустили как свидетеля, утверждает канал. После этого житель Алтайского края якобы уехал из деревни и скрывается.

«На мать погибшего составили два протокола: за то, что подросток ночью находился вне дома и был в состоянии алкогольного опьянения», — сказано в посте.

На момент публикации комментариев от ведомств не поступало.

Ранее признавшийся в убийстве 9-летнего мальчика Жилкин попросился на СВО.

 
Теперь вы знаете
Боюсь, что меня заменит ИИ: что делать, чтобы не потерять работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!