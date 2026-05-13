52 ранения, тело изуродовано: 15-летний подросток был жестоко убит в Алтайском крае

В Алтайском крае двое мужчин подозреваются в жестоком убийстве 15-летнего подростка. На теле мальчика 52 ранения, сообщает Telegram-канал 112.

По его данным, все произошло 17 апреля в селе Усть-Иша Красногорского района.

Как пишет канал, Антон З. вечером ушел гулять с друзьями, а позже оказался в доме 40-летнего местного в компании с 22-летним соседом, который якобы часто собирал подростков и покупал им алкоголь.

По информации журналистов, Антона сначала избили, а затем начали резать ножом. Подросток пытался убежать, но его догнали. Родные утверждают, что у школьника были изуродованы руки и лицо, а некоторые пальцы почти отрезаны.

После убийства мужчины замывали кровь, сожгли одежду и собирались вывезти тело к реке. Однако в какой-то момент в дом зашел один из местных жителей. Затем один из нападавших вызвал полицию, следует из сообщения.

Сейчас 22-летний подозреваемый находится под надзором военной прокуратуры, а 40-летнего хозяина дома отпустили как свидетеля, утверждает канал. После этого житель Алтайского края якобы уехал из деревни и скрывается.

«На мать погибшего составили два протокола: за то, что подросток ночью находился вне дома и был в состоянии алкогольного опьянения», — сказано в посте.

На момент публикации комментариев от ведомств не поступало.

