Стало известно, где россияне планируют провести летний отпуск

В 2026 году треть россиян планирует провести свой летний отпуск дома. Это следует из опроса kp.ru.

Согласно результатам исследования, в этом году домашний отдых летом планируют 33% респондентов, в то время как в 2025-м таким образом отпуск провели 27% россиян. При этом сейчас потерял популярность отдых на даче. Предстоящим летом такие поездки планируют 10% опрошенных, а не 16%, как в прошлом году.

Также снизилось число россиян, которые не планируют уходить в отпуск. В 2025-м таких работников оказалось 17%, а сейчас – 11%.

При этом 12% респондентов планируют отправиться в путешествие на Черноморское побережье Краснодарского края, а еще 12% организовывают поездки в другие регионы России. Помимо этого, 9% респондентов проведут отпуск в Крыму.

Другие 3% участников опроса планируют посетить Турцию, а еще 3% россиян отдали предпочтение отдыху в других странах дальнего зарубежья.

«Главный тренд заграничного отпуска – Вьетнам. Среди летних направлений туристы сегодня выбирают между тремя основными вариантами: Турция, Юго-Восточная Азия и Мальдивы. Высокий интерес сохраняется также к Индонезии, Китаю и Египту, несмотря на сухой сезон и жару. По России тоже растет интерес к путешествиям. Заметно вырос спрос на речные круизы по Волге», – рассказала основатель и руководитель компании по индивидуальному туризму Mayel Travel Майя Котляр.

В то же время страны бывшего СССР заинтересовали 2% респондентов.

