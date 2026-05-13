Стало известно, сколько россиян легко возвращаются к работе после праздников

Меньше половины россиян не испытывают трудностей при возвращении к работе после праздничных выходных. Это следует из опроса kp.ru.

Согласно результатам исследования, 40% респондентов успевают отдохнуть во время праздников, поэтому с легкостью и удовольствием приступают к своим рабочим обязанностям после них. При этом часть этих россиян поделилась, что их должность имеет ряд особенностей, из-за которых не удастся медленно возвращаться в рабочий ритм.

Другие 39% участников опроса рассказали, что они с трудом включаются в рабочие процессы после продолжительных выходных. Многие из них признались, что во время отдыха теряют внимательность и способность концентрироваться, а также забывают, какими задачами занимались до начала праздников. В ходе рабочего процесса эти респонденты часто мысленно возвращаются к своим личным проблемам, из-за чего скорость их работы снижается.

Еще 19% россиян поделились, что нередко во время праздников им приходится работать, поскольку у них бывают вахты или дежурства.

Оставшиеся 2% опрошенных проголосовали за вариант «другое».

Ранее россиянам объяснили, чем опасен гиперконтроль в работе.

 
