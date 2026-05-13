Уменьшение размера шоколадных плиток Milka признали обманом потребителей

Окружной суд Бремена вынес решение, согласно которому компания Mondelez Deutschland ввела потребителей в заблуждение, уменьшив вес шоколадных плиток Milka на фоне роста цен на какао-бобы. Об этом сообщает ТАСС.

С иском против компании выступил Центр по защите прав потребителей Гамбурга осенью 2025 года. Основой для иска стало то, что производитель, столкнувшись с увеличением цен на какао-бобы, начал выпускать плитки весом 90 граммов вместо привычных 100 граммов. Упаковка шоколада при этом осталась визуально неизменной, лишь стала тоньше на 1 мм. Несмотря на то что новый вес был указан на упаковке, ведомство сочло, что производитель не предпринял достаточных шагов для информирования покупателей о данном изменении.

«Судебная палата постановила, что оспариваемое уменьшение содержания упаковки представляет собой случай так называемых упаковок-пустышек и, таким образом, является обманом потребителей», — указано в решении суда.

Судьи отметили, что само по себе снижение веса плитки является законным, однако поскольку ранее они всегда весили 100 граммов, возникло «несоответствие между фактическим содержанием и ожиданиями потребителей».

Суд также подчеркнул, что Mondelez Deutschland должна была разместить на упаковке «четкое и понятное» уведомление о снижении объема. Как именно это сделать, должно решаться производителем в каждом конкретном случае. Ранее компания отвергала критику, утверждая, что заранее информировала об изменениях через социальные сети. По информации агентства DPA, Mondelez Deutschland уже подала апелляцию на решение суда Бремена. Хотя компании не грозит наказание после вступления решения в силу, оно может стать прецедентом для будущих дел.

Ранее диетолог назвала безопасную норму шоколада.