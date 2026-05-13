Экс-замгубернатора Кубани получила условный срок за мошенничество с квартирой

В Краснодарском крае суд дал пять с половиной лет условно экс-замгубернатора Анне Миньковой по статье о мошенничестве. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

«Судом, с учетом смягчающих вину обстоятельств, среди которых полное признание вины, явка с повинной, активное способствование раскрытию преступления, возмещение ущерба потерпевшему в полном объеме, наличие на иждивении двух малолетних детей и матери пенсионера, а также наличие наград и поощрений, виновной назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев», — сказано в сообщении.

Также бывшая чиновница должна выплатить штраф в размере 700 тыс. рублей. Кроме того, ей запрещено занимать должности в госструктурах в течение трех лет, следует из сообщения.

В апреле этого года стало известно, что в обвинительное заключение бывшей вице-губернатора Кубани была добавлена статья, касающаяся легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, добытого преступным путем.

До этого суд обратил в доход государства имущества, принадлежащего Миньковой и членам ее семьи. В попытке скрыть истинное финансовое положение, Минькова регистрировала активы на своих родственников. Общая стоимость изъятого имущества, состоящего из 21 объекта движимого и недвижимого, оценивается примерно в 110,6 млн рублей по балансовой стоимости, при этом его рыночная стоимость достигает около 338,6 млн рублей.

