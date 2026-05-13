Мать двоих детей подобрала в лесу красивого жука, который чуть не погубил ее

У американки началась аллергия из-за незнакомого ей насекомого, пишет People.

Антуанетта Уэбб из штата Мэн гуляла с детьми в государственном парке Форт-Нокс и подняла с земли ярко-зеленого жука, который показался ей красивым.

Спустя несколько секунд у 44-летней женщины началась тяжелая аллергическая реакция. Уэбб стало трудно дышать, и вместе с близнецами она поспешила за помощью, так как знала, что эти симптомы могут привести к летальному исходу.

Семья успела подняться к сувенирному магазину парка, после чего мать двоих детей потеряла сознание на глазах у бывшего армейского медика Дина Мартина.

Он с готовностью оказал пострадавшей первую помощь, дал ей антигистаминный препарат и дождался медиков. Позже в больнице женщине сделали несколько инъекций адреналина.

Как выяснилось, причиной реакции стал тигровый жук. Придя в себя, Уэбб поблагодарила Мартина за спасение. Она назвала его действия решающими и отметила, что сотрудники парка быстро среагировали и помогли в критической ситуации.

«Если бы мы поменялись ролями, я уверен, что Антуанетта сделала бы то же самое для меня», — заключил мужчина.

