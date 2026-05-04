Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Впавшая в кому невеста очнулась за два дня до свадьбы

SCMP: китаянка вышла из комы за два дня до своей свадьбы
Baidu

В Китае впавшая в кому невеста очнулась за два дня до свадьбы, пишет South China Morning Post.

Ван Жаньжань состояла в шестилетних отношениях с женихом Чжан Сижуем — пара готовилась к свадьбе 25 апреля. Однако в начале 2026 года Ван почувствовала боль в горле. Они обратились в местную клинику, где ей сделали укол.

Как рассказал Чжан, врачи не спросили у пациентки про ее аллергии и не провели кожную пробу. Спустя несколько минут после укола у Ван онемел язык, началась рвота и остановка дыхания. Бригада скорой зафиксировала анафилактический шок у китаянки, и она впала в кому.

За 48 часов до предполагаемой даты свадьбы Ван вышла из комы спустя 92 дня. Она пока не говорит и не двигается, но родные называют это чудом. Сейчас в деле разбирается полиция.

Ранее туристка заразилась менингитом в Японии и впала в трехдневную кому.

 
Теперь вы знаете
ИИ нас заменит — и экономика рухнет. Правда ли, что это неизбежно ждет россиян
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!