SCMP: китаянка вышла из комы за два дня до своей свадьбы

В Китае впавшая в кому невеста очнулась за два дня до свадьбы, пишет South China Morning Post.

Ван Жаньжань состояла в шестилетних отношениях с женихом Чжан Сижуем — пара готовилась к свадьбе 25 апреля. Однако в начале 2026 года Ван почувствовала боль в горле. Они обратились в местную клинику, где ей сделали укол.

Как рассказал Чжан, врачи не спросили у пациентки про ее аллергии и не провели кожную пробу. Спустя несколько минут после укола у Ван онемел язык, началась рвота и остановка дыхания. Бригада скорой зафиксировала анафилактический шок у китаянки, и она впала в кому.

За 48 часов до предполагаемой даты свадьбы Ван вышла из комы спустя 92 дня. Она пока не говорит и не двигается, но родные называют это чудом. Сейчас в деле разбирается полиция.

Ранее туристка заразилась менингитом в Японии и впала в трехдневную кому.