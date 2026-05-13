В «Единой России» назвали сельское хозяйство локомотивом экономики

Сельскохозяйственная отрасль сейчас выступает локомотивом экономики страны и является предметом национальной гордости. Об этом заявил на пленарном заседании окружного отчетно-программного форума «Единой России» в Омске генсек партии Владимир Якушев.

Он отметил, что на данный момент Россия обеспечивает себя зерном на 169%, мясом — на 101,7%, и является мировым лидером по экспорту пшеницы.

«Как отметил глава государства Владимир Путин, российское зерно, растительные масла, рыбу, кондитерские изделия и другие товары знают и любят более чем в 160 странах мира. За этими рекордами стоят конкретные решения «Единой России». Вместе с кабмином мы обеспечили аграриям беспрецедентную господдержку — порядка 665 млрд рублей федеральных средств только в прошлом году», — подчеркнул Якушев.

Он добавил, что политическая сила и правительство продолжат уделять вопросу формирования продовольственного суверенитета особое внимание.