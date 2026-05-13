Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

Россиян призвали не бояться кризиса среднего возраста

Психолог Сальникова: кризис среднего возраста является этапом взросления
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Кризис среднего возраста рано или поздно переживает каждый, и многие боятся, что этот период затянется и навредит психике. Однако это состояние — такая же норма, как подростковый бунт, сообщила в беседе с «Радио 1» клинический психолог Дарья Сальникова. По ее словам, это не конец, а этап взросления, который нужно научиться проживать, а не заглушать.

«Многие приходят в кабинет с запросом: «Со мной что-то не так, меня раздирает изнутри, я обесцениваю все, чего добился». С точки зрения возрастной психологии, это звучит иначе: «Со мной все отлично, я просто вхожу в кризис». Мы не можем повзрослеть, пока его не пройдем», — сказала специалист.

Это не ошибка нервной системы, а, наоборот, признак здорового развития. Если кризис наступил — значит, человек идет по правильному пути, добавила она.

Психолог Юрий Кудрявцев до этого говорил, что мужчины, столкнувшиеся с кризисом среднего возраста, нередко стараются изменить свою внешность, в том числе и с помощью пластических операций. Таким образом они компенсируют свои внутренние страдания и переживания.

Однако эксперт напомнил, что внешние изменения не помогут исправить внутреннее состояние. Он посоветовал принимать себя настоящим, развиваться, насыщать жизнь различными интересами и делами, а также ценить окружающих.

Ранее психолог рассказала, кто чаще всего попадает в секты.

 
Теперь вы знаете
Боюсь, что меня заменит ИИ: что делать, чтобы не потерять работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!