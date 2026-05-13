Россиян призвали не бояться кризиса среднего возраста

Кризис среднего возраста рано или поздно переживает каждый, и многие боятся, что этот период затянется и навредит психике. Однако это состояние — такая же норма, как подростковый бунт, сообщила в беседе с «Радио 1» клинический психолог Дарья Сальникова. По ее словам, это не конец, а этап взросления, который нужно научиться проживать, а не заглушать.

«Многие приходят в кабинет с запросом: «Со мной что-то не так, меня раздирает изнутри, я обесцениваю все, чего добился». С точки зрения возрастной психологии, это звучит иначе: «Со мной все отлично, я просто вхожу в кризис». Мы не можем повзрослеть, пока его не пройдем», — сказала специалист.

Это не ошибка нервной системы, а, наоборот, признак здорового развития. Если кризис наступил — значит, человек идет по правильному пути, добавила она.

Психолог Юрий Кудрявцев до этого говорил, что мужчины, столкнувшиеся с кризисом среднего возраста, нередко стараются изменить свою внешность, в том числе и с помощью пластических операций. Таким образом они компенсируют свои внутренние страдания и переживания.

Однако эксперт напомнил, что внешние изменения не помогут исправить внутреннее состояние. Он посоветовал принимать себя настоящим, развиваться, насыщать жизнь различными интересами и делами, а также ценить окружающих.

