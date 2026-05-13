В российском регионе заявили об остром дефиците диспетчеров и SMM-щиков

Ura.ru: в Свердловской области вдвое вырос спрос на диспетчеров
В Свердловской области рынок труда в начале года продемонстрировал рост спроса на специалистов ключевых отраслей – промышленности, логистики, строительства и цифровых коммуникаций. На отдельных позициях рост потребности в работниках достигла двукратных значений, а больше всего компании нуждаются в диспетчерах и SMM-специалистах, передает Ura.ru со ссылкой на исследование аналитиков «Авито Работа».

По данным проведенного исследования выяснилось, что в регионе число предложений для диспетчеров увеличилось на 95%. В частности, таких сотрудников ищут логистические, транспортные и промпредприятия. Спрос на кабельщиков вырос на 69%, а на железнодорожников – на 47%. Также рынок нуждается в монетрах пути (рост на 44%), что в целом характеризует потребности региона в сотрудниках для инфраструктурных объектов, подчеркивают аналитики.

Что касается сезонных вакансий, то на 66% увеличилось количество предложений работы для дезинфекторов. А, например, в сфере цифровых коммуникаций значительный рост спроса продемонстрировала позиция SMM-специалистов (+60%).

В сфере строительства компании нуждаются в прорабах (+8%), в коммерческом – в торговых представителях (+23%). В инженерно-технической сфере увеличилось на 16% количество вакансий для энергетиков и на 8% на слесарей КИПиА. Это специалисты объясняют открытием новых детсадов и нехваткой специалистов в образовании.

В целом отмечается, что число вакансий в регионе растет, что говорит об активности работодателей практически во всех ключевых отраслях экономики.

До этого глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова прокомментировала сообщения о якобы массовых сокращениях в российских компаниях. По ее словам, на данный момент это явление затронуло лишь 1% организаций, а вакансий действительно стало меньше, но это объясняется тем, что работодатели стали реже нанимать сотрудников на места тех, кто ушел по собственному желанию. Сокращения на данный момент планируют провести не более 3% компаний, а оптимизация числа сотрудников затрагивает 13%. В целом уровень безработицы по данным на март текущего года составит 2,2%, подчеркнула эксперт.

