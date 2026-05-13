Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

В SuperJob оценили сообщение о массовых сокращениях в российских компаниях

SuperJob: в России нет массовых сокращений – это затронуло лишь 1% компаний
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Российские компании не планируют проводить массовые сокращения, на данный момент это явление затронуло лишь 1% организаций. Вакансий действительно становится меньше, но это связано с тем, что работодатели стали реже нанимать сотрудников на места тех, кто ушел по собственному желанию, объяснила НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

По ее словам, сокращения на данный момент планируют провести не более 3% компаний, а оптимизация числа сотрудников затрагивает 13%. В целом уровень безработицы по данным на март текущего года составит 2,2%, подчеркнула эксперт.

«В то же время вакансий стало меньше — это означает, что взамен работников, ушедших по собственному желанию, стали реже нанимать новых», — пояснила она.

Такое изменение баланса спроса и предложения не подрывает уверенности соискателей – в большинстве своем они по-прежнему не согласны на неофициальное трудоустройство или снижение зарплатных ожиданий. Вакансии, на которых работа предполагает выполнение задач через цифровые платформы – такие, например, как такси, доставка, фриланс-биржи – предоставляют россиянам хорошую возможность для альтернативной формы заработка.

«Это снижает страх перед потерей основного места работы», — пояснила Голованова.

Напомним, до этого сообщалось, что в плане сокращений в этом году в зоне риска оказались не только офисные служащие, но и бюджетники, а среди причин происходящего эксперты называют нехватку финансирования и замещение сотрудников искусственным интеллектом. Кому стоит опасаться увольнений в 2026 году, какие выплаты положены при сокращении и как защитить свои права — в материале «Газеты.Ru».

Ранее были названы профессии с высоким и с низким риском массовых сокращений.

 
Теперь вы знаете
Боюсь, что меня заменит ИИ: что делать, чтобы не потерять работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!