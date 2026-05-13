В SuperJob оценили сообщение о массовых сокращениях в российских компаниях

SuperJob: в России нет массовых сокращений – это затронуло лишь 1% компаний

Российские компании не планируют проводить массовые сокращения, на данный момент это явление затронуло лишь 1% организаций. Вакансий действительно становится меньше, но это связано с тем, что работодатели стали реже нанимать сотрудников на места тех, кто ушел по собственному желанию, объяснила НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

По ее словам, сокращения на данный момент планируют провести не более 3% компаний, а оптимизация числа сотрудников затрагивает 13%. В целом уровень безработицы по данным на март текущего года составит 2,2%, подчеркнула эксперт.

«В то же время вакансий стало меньше — это означает, что взамен работников, ушедших по собственному желанию, стали реже нанимать новых», — пояснила она.

Такое изменение баланса спроса и предложения не подрывает уверенности соискателей – в большинстве своем они по-прежнему не согласны на неофициальное трудоустройство или снижение зарплатных ожиданий. Вакансии, на которых работа предполагает выполнение задач через цифровые платформы – такие, например, как такси, доставка, фриланс-биржи – предоставляют россиянам хорошую возможность для альтернативной формы заработка.

«Это снижает страх перед потерей основного места работы», — пояснила Голованова.

Напомним, до этого сообщалось, что в плане сокращений в этом году в зоне риска оказались не только офисные служащие, но и бюджетники, а среди причин происходящего эксперты называют нехватку финансирования и замещение сотрудников искусственным интеллектом.

