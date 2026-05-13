Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

В Подмосковье подвели итоги празднования Дня Победы

Более 190 тысяч человек отпраздновали День Победы в парках Подмосковья
Министерство культуры и туризма Московской области

Более 190 тыс. человек посетили праздничные мероприятия «Подвиг. Память. Победа», которые прошли в 80 парках Московской области, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

В Мытищах посетители парка Мира смогли посмотреть прямую трансляцию Парада Победы, посетить выставку средств связи военного назначения Минобороны России и послушать лекцию. Также в парке прошел концерт, на котором выступили Государственный оркестр «Гусляры России», Московский казачий ансамбль песни и танца и другие коллективы.

В Центральном парке Пушкино прошло шествие с 50-метровой Георгиевской лентой. Кроме того, для гостей организовали выставку военной техники и показ фильма «Про людей и про войну». Также местные музыкально-драматические театры выступили с концертной программой.

В парке «Елочки» в Домодедово прошел спектакль «Горький хлеб Победы», организовали мастер-классы, а также гости смогли посетить интерактивный музей «Подвиг в небе».

Мероприятия организованы при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

 
Теперь вы знаете
Боюсь, что меня заменит ИИ: что делать, чтобы не потерять работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!