В Подмосковье подвели итоги празднования Дня Победы

Более 190 тысяч человек отпраздновали День Победы в парках Подмосковья

Более 190 тыс. человек посетили праздничные мероприятия «Подвиг. Память. Победа», которые прошли в 80 парках Московской области, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

В Мытищах посетители парка Мира смогли посмотреть прямую трансляцию Парада Победы, посетить выставку средств связи военного назначения Минобороны России и послушать лекцию. Также в парке прошел концерт, на котором выступили Государственный оркестр «Гусляры России», Московский казачий ансамбль песни и танца и другие коллективы.

В Центральном парке Пушкино прошло шествие с 50-метровой Георгиевской лентой. Кроме того, для гостей организовали выставку военной техники и показ фильма «Про людей и про войну». Также местные музыкально-драматические театры выступили с концертной программой.

В парке «Елочки» в Домодедово прошел спектакль «Горький хлеб Победы», организовали мастер-классы, а также гости смогли посетить интерактивный музей «Подвиг в небе».

Мероприятия организованы при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).