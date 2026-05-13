В Приморье на видео попало жестокое избиение ветерана СВО мигрантами

Житель Приморья попал в больницу после избиения на улице. Об этом сообщает Svodka25.

Инцидент произошел в Большом Камне. По данным Telegram-канала, вместе с возлюбленной участник СВО хотел провести время в одном из местных заведений.

Там он спросил, есть ли свободные столики, на что получил ответ, что «мест для них не найдется». Между гостем и еще несколькими людьми возник конфликт, во время которого они решили выйти на улицу.

«Там к оппоненту мужчины присоединились сообщники, вооруженные металлическими прутьями, которые начали жестоко избивать ветерана», – сообщается в публикации.

На кадрах с места заметно, как несколько человек жестоко избивают лежащего на асфальте пострадавшего. Несмотря на крики, ему продолжают наносить удары.

Известно, что участника СВО избили мигранты. Они, по словам местных жителей, нередко ведут себя вызывающе и нарушают закон.

