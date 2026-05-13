Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

Психолог объяснила, для чего подростки радикально меняют имидж

Психолог Абравитова: не нужно мешать подросткам радикально менять имидж
Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

В подростковом возрасте дети часто радикально меняют имидж – например, красят волосы в яркие цвета, однако родителей это не должно настораживать. Чаще всего это не сигнал о протесте, а просто поиск себя как личности, объяснила RT клинический психолог Марианна Абравитова.

«Да, иногда это происходит, чтобы показать родителям некий протест, что ребёнок акцентирует своё отличие от них. Но в основном это заявка о себе, как о личности, что «я не такой, как этот мир», — отметила специалист.

По её словам, перебирая разные цвета, подросток таким образом ищет своё место и всеми возможными способами стремится заявить о себе. Так, например, он может перекрашивать волосы из зелёного в жёлтый и так далее – опасаться этого не нужно, заверила Абравитова. Такая смена внешнего вида – это период креативности и смелости ребёнка. По мнению психолога, такой подход намного полезнее, чем поведение подростков, которые всеми силами стараются делать всё строго по правилам.

«Дети, которые так с собой экспериментируют — это креаторы, которые принесут в наш мир много интересного, и не нужно им мешать», — заключила психолог.

До этого клинический психолог Станислав Самбурский рассказал, что главными родительскими ошибками в общении с подростком являются гиперопека, манипуляции и грубые оценки внешности, поскольку это усиливает подростковый кризис. По его словам, взрослым важно осознавать, что характер ребёнка становится сложным не внезапно – его ломают подобные действия. Он призвал передавать некоторую автономию детям по мере их взросления и быть для них наставником, а не начальником.

Ранее психолог объяснил, почему подростки проводят много времени в торговых центрах.

 
Теперь вы знаете
Боюсь, что меня заменит ИИ: что делать, чтобы не потерять работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!