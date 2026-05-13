Психолог объяснила, для чего подростки радикально меняют имидж

В подростковом возрасте дети часто радикально меняют имидж – например, красят волосы в яркие цвета, однако родителей это не должно настораживать. Чаще всего это не сигнал о протесте, а просто поиск себя как личности, объяснила RT клинический психолог Марианна Абравитова.

«Да, иногда это происходит, чтобы показать родителям некий протест, что ребёнок акцентирует своё отличие от них. Но в основном это заявка о себе, как о личности, что «я не такой, как этот мир», — отметила специалист.

По её словам, перебирая разные цвета, подросток таким образом ищет своё место и всеми возможными способами стремится заявить о себе. Так, например, он может перекрашивать волосы из зелёного в жёлтый и так далее – опасаться этого не нужно, заверила Абравитова. Такая смена внешнего вида – это период креативности и смелости ребёнка. По мнению психолога, такой подход намного полезнее, чем поведение подростков, которые всеми силами стараются делать всё строго по правилам.

«Дети, которые так с собой экспериментируют — это креаторы, которые принесут в наш мир много интересного, и не нужно им мешать», — заключила психолог.

До этого клинический психолог Станислав Самбурский рассказал, что главными родительскими ошибками в общении с подростком являются гиперопека, манипуляции и грубые оценки внешности, поскольку это усиливает подростковый кризис. По его словам, взрослым важно осознавать, что характер ребёнка становится сложным не внезапно – его ломают подобные действия. Он призвал передавать некоторую автономию детям по мере их взросления и быть для них наставником, а не начальником.

Ранее психолог объяснил, почему подростки проводят много времени в торговых центрах.