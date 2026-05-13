Юрист рассказала, что делать, если поликлиника отказывается выдавать справку

Поликлиника обязана выдать мнниуусправку в течение трех рабочих дней, в противном случае нужно обращаться к главврачу, в страховую, региональные Росздравнадзор и минздрав. Об этом «Газете.Ru» рассказала старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Чирикова.

«Право пациента на получение справки закреплено статьей 22 и пунктом 3 статьи 78 ФЗ № 323-ФЗ, а порядок и сроки выдачи описаны в приказе Минздрава № 972н. По пункту 17 этого приказа справка или медицинское заключение оформляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после окончания медицинских мероприятий. Документ составляется в произвольной форме, если законом не утвержден конкретный бланк, поэтому ссылка регистратуры на отсутствие нужного образца правового значения не имеет. С марта 2022 года справку имеют право получить сам пациент, его супруг, родители, дети, братья, сестры, бабушки, дедушки и внуки, при условии, что пациент письменно не запретил разглашение врачебной тайны этим лицам либо прямо указал их в информированном согласии. Отговорка про выдачу только лично в руки противоречит пункту 1 приказа № 972н», — пояснила эксперт.

По ее словам, незаконны и такие формулировки, как отпуск врача с переносом приема на две недели, требование пройти еще пять специалистов при уже имеющихся записях в карте, ссылка на отсутствие печати или подписи главврача. Внутренние сложности учреждения от трехдневного срока не освобождают. Если прием шел по программе госгарантий, требование оплатить справку также противоречит закону.

«Алгоритм выстраивается следующим образом. Сначала подается письменное заявление на имя главного врача в двух экземплярах, на втором ставится входящий номер. При отказе принять документ его направляют заказным письмом с описью и уведомлением о вручении. В тексте указывается ссылка на статью 22, пункт 3 статьи 78 ФЗ № 323-ФЗ, пункт 17 приказа № 972н, срок три рабочих дня и просьба о письменном мотивированном отказе при невозможности выдать документ. Параллельно жалобы уходят в страховую медицинскую организацию по номеру с обратной стороны полиса ОМС со ссылкой на статью 16 ФЗ № 326-ФЗ, в территориальный орган Росздравнадзора и в региональный Минздрав через портал Госуслуг. Ведомства не дублируют функции друг друга, поэтому одновременное обращение допустимо и ускоряет реакцию. Если услуга платная, подключается Роспотребнадзор и нормы Закона о защите прав потребителей со штрафом 50 процентов от присужденной суммы и неустойкой 3 процента за каждый день просрочки», — обратила внимание юрист.

Чирикова также рассказала, как надо действовать при подаче иска в судебные органы. Там же прописываются компенсация морального вреда и возмещение возможных убытков.

«В суд подается иск об обязании выдать справку как неимущественное требование с госпошлиной 3000 рублей, плюс компенсация морального вреда по статьям 151 и 1099 ГК РФ и возмещение убытков, если из-за отказа упущена выплата или льгота. Устные разговоры с регистратурой стоит фиксировать аудиозаписью, а отказы оформлять только письменно, поскольку именно бумага запускает процессуальные сроки», — заключила Чирикова.

