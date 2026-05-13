Учительница изменила мужу со школьником и призналась ему в этом за пару часов до ареста

В США учительница совратила ученика и рассказала об этом мужу

Педагога из американского штата Вашингтон обвиняют в совращении школьника. Об этом сообщает The Star.

Фигуранткой разбирательств стала учительница начальной школы 25-летняя Маккензи Нот. Известно, что семья 16-летнего пострадавшего дружила с семьей женщины.

В какой-то момент педагог стала переписываться с подростком в мессенджере. В один из дней она также общалась с ним в интернете, и, когда муж лег спать, стала уговаривать несовершеннолетнего собеседника встретиться.

В третьем часу ночи он заехал за учительницей, которая попросила отвезти ее в одно место, где они могли бы провести время вместе. Там они разговаривали, но в какой-то момент Нот стала приставать к юноше, после чего произошло соитие в его машине.

Позже сам подросток позвонил мужу женщины и рассказал о произошедшем. Мужчина обратился в полицию. За несколько часов до ареста она призналась супругу в измене.

В беседе с правоохранителями она отрицала непристойные отношения с подростком, но позже созналась во всем и добавила, что знала о его возрасте.

Нот отправили под залог в размере $10 тыс. (более 73 тыс. рублей).

