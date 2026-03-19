Учительница совратила 10-летнего ученика и насиловала его по пять раз в день

В США педагог насиловала 10-летнего ученика в комнате для наказаний
Учительницу из США обвинили в изнасиловании 10-летнего ученика. Как сообщает New York Post, женщина снимала акты насилия на свой телефон.

По данным полиции, 32-летняя Махайла Бенавидес, работавшая педагогом специального образования в начальной школе в Спокане, штат Вашингтон, в течение нескольких месяцев издевалась над мальчиком.

Это происходило в так называемой «комнате для наказаний» и даже в присутствии других учеников. При этом женщина якобы показывала ребенку видео сексуального характера, которые она снимала сама, и снимала себя на видео, совершая с ним сексуальные действия.

Пострадавший заявил, что подвергался насилию почти каждый день, начиная с зимних каникул, «иногда до пяти раз в день». Бенавидес просила ребенка никому ничего не рассказывать и угощала его пирожными.

Директор школы узнал о происходящем от родственника пострадавшего и обратился в полицию в феврале. Бенавидес была отстранена от преподавания и арестована в четверг, 12 марта. Ей предъявили обвинения в изнасиловании ребенка первой степени и растлении несовершеннолетнего первой степени.

После этого Бенавидес пыталась связаться с потерпевшим и отказалась признать себя виновной.

Ранее педагог приютила бездомного старшеклассника и год его насиловала.

 
Удар по СПГ-комплексу в Катаре создает «идеальный шторм» в Европе и меняет газовый рынок. Что получит Россия
