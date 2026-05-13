Пожар в Краснодарском крае после падения обломков БПЛА ликвидировали

Оперштаб: пожар в поселке Волна на Кубани после падения обломков БПЛА потушен

Спасатели полностью ликвидировали возгорание на территории предприятия в населенном пункте Волна Темрюкского района в Краснодарском крае, произошедшее в результате падения обломков беспилотников минувшей ночью. Об этом сообщил оперштаб региона.

«Возгорание на одном из предприятий произошло в результате атаки беспилотных летательных аппаратов киевского режима в ночь на 13 мая», — отмечается в публикации.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадал один человек.

В тушении задействовали почти сто человек и 29 единиц техники, в том числе сотрудников ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Утром 13 мая министерство обороны России заявило, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 286 беспилотных летательных аппаратов над российскими регионами, Черным и Азовским морями. Беспилотники были уничтожены над Брянской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Курской, Тамбовской, Ярославской, Тульской, Орловской, Рязанской, Калужской, Астраханской областями, Калмыкией, Крымом, Краснодарским краем, а также над Азовским и Черным морями.

