Россиянам рассказали, как искусство влияет на процесс старения

Исследование ученых Университетского колледжа Лондона (UCL) показало, что прослушивание музыки, чтение книг, посещение выставок и театров, а также другой подобный досуг замедляет темп биологического старения на уровне ДНК. Об этом сообщает kp.ru.

Ученые выявили, что чтение книг, изучение картин и другие такие занятия заставляют мозг активно работать, выстраивая новые нейронные связи, анализируя и воспринимая информацию, а также фантазируя. Благодаря этому поддерживается нейропластичность.

Искусство также дает эмоциональную разрядку, помогает легче проживать эмоции и снижает общий уровень стресса, который ускоряет старение.

Помимо этого, благодаря культурному досугу налаживаются социальные связи человека. Посещение театров, концертов или обсуждения прочитанных книг помогают чувствовать свою принадлежность к группе единомышленников и стимулируют общение. Эти факторы считаются одними из важных для долголетия.

Отмечается, что искусство также снижает воспаление.

«Предыдущие работы той же команды показали, что занятия искусством уменьшают системное воспаление и положительно влияют на сердечно-сосудистую систему — так же, как и умеренные физические нагрузки», — сказано в материале.

При этом не менее важно разнообразие досуга. Чтение большего количества разных книг развивает воображение и память, а прослушивание музыки улучшает эмоциональную сферу и координацию.

