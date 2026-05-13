Назван простой тест, способный предсказать продолжительность жизни

Ученые из Университета в Буффало выяснили, что мышечная сила может быть одним из ключевых факторов здорового старения у женщин. Исследование показало: пожилые женщины с более сильными мышцами реже умирали в течение последующих восьми лет наблюдений, даже если уровень их физической активности был невысоким. Работа опубликована в журнале JAMA Network Open.

В исследовании приняли участие более 5 тысяч женщин в возрасте от 63 до 99 лет. Ученые оценивали два простых показателя: силу хвата кисти и скорость выполнения теста «встать со стула», при котором нужно пять раз подряд подняться со стула без помощи рук.

Оказалось, что женщины с лучшими результатами имели значительно более низкий риск смерти. Каждые дополнительные 7 килограммов силы хвата были связаны со снижением риска смерти примерно на 12%. Более быстрое выполнение теста со стулом также коррелировало с большей продолжительностью жизни.

При этом связь сохранялась даже после учета уровня физической активности, времени сидячего образа жизни, скорости ходьбы и уровня С-реактивного белка — маркера воспаления, связанного со старением и повышенным риском заболеваний.

«Если человеку не хватает мышечной силы, чтобы подняться со стула, ему будет сложно заниматься и аэробной активностью, например ходьбой», — пояснил ведущий автор исследования, профессор кафедры эпидемиологии и экологического здоровья Школы общественного здравоохранения Университета Буффало Майкл Ламонте.

По его словам, мышечная сила во многом определяет способность человека двигаться и сохранять независимость в пожилом возрасте.

Исследователи также выяснили, что преимущества сильных мышц сохранялись даже у женщин, которые не выполняли рекомендованные нормы физической активности — не менее 150 минут умеренных нагрузок в неделю.

Авторы подчеркивают, что для поддержания мышечной силы не обязательно посещать спортзал. Подойдут упражнения с собственным весом, гантелями или даже обычными предметами быта.

«Даже банки с супом или книги могут служить сопротивлением для мышц», — отметил Ламонте.

Ученые считают, что поддержание мышечной силы должно стать одной из важных целей профилактики возрастных заболеваний, особенно с учетом роста числа людей старше 80 лет.

Ранее была названа простая пищевая привычка, эффективно замедляющая старение.