Заразившаяся хантавирусом пожилая француженка находится в реанимации

Пожилая француженка с судна MV Hondius, заразившаяся хантавирусом, госпитализирована. Об этом сообщает портал 20Minutes со ссылкой на инфекциониста Ксавье Лескюра, работающего в парижской больнице.

По его словам, женщина находится в реанимации на аппарате жизнеобеспечения.

«У пациентки самая тяжелая форма сердечно-легочного проявления [заболевания]. Ей проводится… экстракорпоральная циркуляция крови для ее искусственного насыщения кислородом. Ее подключили к аппарату искусственного дыхания», — пояснил Лескюр.

Он добавил, что у женщины поражены легкая и сосудистая стенка.

12 мая газета The Guardian писала, что женщина, зараженная хантавирусом, попала в реанимацию после того, как врачи поначалу ошибочно приняли ее симптомы за реакцию на стресс. У пассажирки лайнера MV Hondius, одной из пяти француженок, которые покинули судно, изначально развились симптомы, похожие на грипп. Однако члены экипажа и медики сочли их нехарактерными для хантавируса, предположив, что состояние связано с тревогой или нервозностью.

По словам министра здравоохранения Испании Хавьера Падильи Бернальдеса, это привело к тому, что реальная причина недомогания не была правильно распознана и не вошла в первоначальный список диагнозов.

Ранее в ВОЗ рассказали, ждать ли масштабной вспышки хантавируса.