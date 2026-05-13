Россиянам напомнили о главных причинах рака кожи

Основными факторами риска развития рака кожи являются интенсивное ультрафиолетовое облучение, в том числе в соляриях, а также частые солнечные ожоги. Особенно уязвимы люди со светлой кожей. Об этом в беседе с РИАМО сообщил врач-онколог Юсуповской больницы Георгий Зурабов.

В группе повышенного риска, по его словам, также находятся те, у кого близкие родственники страдали кожными заболеваниями, в том числе онкологическими. Им рекомендуется регулярно проходить осмотры у онколога.

«Также в какой-то степени можно говорить о большом количестве новообразований кожи, родинок, как это обычно называют. Но здесь речь не о том, что их наличие само по себе опасно, а о том, что чем больше таких образований, тем выше вероятность, что среди них может появиться злокачественное», — отметил специалист.

Онколог Виолетта Пурцхванидзе до этого говорила, что солнце не просто «заставляет» кожу темнеть — оно повреждает ДНК клеток. Каждый солнечный ожог, каждая минута под палящими лучами — это микротравмы, которые накапливаются в тканях годами. Организм пытается защититься, но его ресурсы не безграничны. Со временем эти повреждения могут привести к серьезным последствиям, включая развитие злокачественных новообразований.

