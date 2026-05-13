Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

Россиянам напомнили о главных причинах рака кожи

Онколог Зурабов: солнечные ожоги могут привести к раку кожи
Evgeniy Kalinovskiy/Shutterstock/FOTODOM

Основными факторами риска развития рака кожи являются интенсивное ультрафиолетовое облучение, в том числе в соляриях, а также частые солнечные ожоги. Особенно уязвимы люди со светлой кожей. Об этом в беседе с РИАМО сообщил врач-онколог Юсуповской больницы Георгий Зурабов.

В группе повышенного риска, по его словам, также находятся те, у кого близкие родственники страдали кожными заболеваниями, в том числе онкологическими. Им рекомендуется регулярно проходить осмотры у онколога.

«Также в какой-то степени можно говорить о большом количестве новообразований кожи, родинок, как это обычно называют. Но здесь речь не о том, что их наличие само по себе опасно, а о том, что чем больше таких образований, тем выше вероятность, что среди них может появиться злокачественное», — отметил специалист.

Онколог Виолетта Пурцхванидзе до этого говорила, что солнце не просто «заставляет» кожу темнеть — оно повреждает ДНК клеток. Каждый солнечный ожог, каждая минута под палящими лучами — это микротравмы, которые накапливаются в тканях годами. Организм пытается защититься, но его ресурсы не безграничны. Со временем эти повреждения могут привести к серьезным последствиям, включая развитие злокачественных новообразований.

Ранее в России нашли способ удаленно выявлять рак кожи на ранних стадиях.

 
Теперь вы знаете
Боюсь, что меня заменит ИИ: что делать, чтобы не потерять работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!