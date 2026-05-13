Онколог предупредила, что загар может вызвать рак кожи

Чрезмерное пребывание на солнце может стать причиной проблем со здоровьем, в том числе — рака кожи. Врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе рассказала «Газете.Ru», как именно солнечные лучи влияют на наш организм и почему защита от ультрафиолета — это не просто модный тренд.

«Когда мы загораем, кожа реагирует на ультрафиолетовые (УФ) лучи: активизируется выработка меланина, и кожа приобретает желанный золотистый оттенок. На первый взгляд, это естественный защитный механизм. Но на деле ситуация гораздо сложнее: ультрафиолетовое излучение (особенно в диапазоне 300–400 нанометров) проникает в глубокие слои эпидермиса и наносит урон на клеточном уровне», — объяснила она.

По словам врача, оно не просто «заставляет» нашу кожу темнеть — оно повреждает ДНК клеток. Каждый солнечный ожог, каждая минута под палящим солнцем — это микротравмы, которые накапливаются в тканях годами. Кожа пытается защититься, но ее ресурсы не безграничны. Со временем эти повреждения могут привести к серьезным последствиям, включая перерождение клеток и развитие злокачественных новообразований.

«Ультрафиолетовые лучи запускают в коже цепочку разрушительных процессов. Они разрывают молекулярные связи в ДНК клеток, вызывая мутации. Поврежденные клетки пытаются восстановиться, но иногда начинают бесконтрольно делиться — так зарождается опухоль. УФ-лучи также угнетают иммунные клетки кожи, которые должны распознавать и уничтожать поврежденные клетки. Кроме того, ультрафиолет разрушает коллаген и эластин, что приводит не только к фотостарению (морщинам, потере упругости), но и к нарушению структуры кожи, облегчая проникновение дальнейших повреждений. Наконец, УФ-излучение активирует свободные радикалы, которые атакуют здоровые клетки, усугубляя повреждения и ускоряя процессы старения и канцерогенеза», — сказала врач.

По словам онколога, самое печальное, что все эти процессы протекают незаметно: кожа может выглядеть здоровой, но внутри уже идут опасные изменения. Организм сигнализирует о проблемах слишком поздно — когда повреждения становятся критическими.

Под воздействием ультрафиолета могут развиться несколько видов рака кожи.

«Самый опасный из них – меланома. Она может маскироваться под вроде бы самую обычную родинку. Однако быстро развивается и если не выявить заболевание на ранней стадии, это может стать фатальным. Наиболее и менее агрессивный распространенный тип – базальноклеточный рак. Он редко метастазирует, но может разрушать окружающие ткани, деформируя внешность. Следующий вид рака – плоскоклеточный – развивается из клеток верхнего слоя эпидермиса. Он обычно появляется на открытых участках кожи, в том числе на ушах и губах. Надо особо отметить, что все эти заболевания не щадят ни молодых, ни пожилых. Особенно уязвимы люди, которые в детстве или юности часто обгорали на солнце. Исследования показывают: один серьезный солнечный ожог когда-то в юном возрасте в несколько раз увеличивает риск развития меланомы во взрослом возрасте», — предупредила эксперт.

Не все люди одинаково восприимчивы к УФ-излучению. В группе риска – люди со светлой кожей, голубыми, зелеными или серыми глазами. Их кожа практически не вырабатывает меланин — природный «щит» от ультрафиолета. Вместо загара они получают ожоги.

Также в зоне риска люди с большим количеством (более полусотни) родинок или диспластическими невусами.

«Важную роль играет генетическая предрасположенность: если у близких родственников были случаи рака кожи, то, увы, риск возрастает. Ослабленный иммунитет (из-за хронических заболеваний или приема иммуносупрессантов) также снижает способность организма бороться с поврежденными клетками. Поскольку с возрастом накапливается «багаж» солнечных повреждений, а защитные механизмы кожи ослабевают, то в зону риска попадают пожилые люди. Наконец, любители соляриев подвергают себя серьезной опасности: искусственное УФ-излучение не менее вредно, чем солнечное, а концентрированное воздействие УФ-лучей в солярии может быть даже опаснее», — резюмировала она.

