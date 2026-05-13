Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

На Камчатке отчим истязал пасынка, ударил его головой о ванну и пошел под суд

На Камчатке отчима будут судить за истязание пасынка
Hryshchyshen Serhii/Shutterstock/FOTODOM

Житель Петропавловска-Камчатского предстанет перед судом за насилие над десятилетним пасынком. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным ведомства, 34-летний мужчина истязал ребенка в период с октября 2025 по февраль 2026 года. Он постоянно оскорблял и избивал пасынка, предполагая, что таким образом воспитывает его.

В феврале текущего года отчим ударил пасынка о край ванны, после чего таскал по квартире за ноги и руки.

«После обследования у потерпевшего диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, кровоподтеки и синяки», – сообщается в публикации.

Оставшиеся после этого травмы заметила директор школы и обратилась в профильные органы. В результате мальчика изъяли из семьи. Прокуроры подали иск о моральной компенсации в его пользу.

В отношении отчима тем временем возбудили уголовное дело по статье об истязании несовершеннолетнего. Фигуранту уже предъявили обвинения. Вскоре ему предстоит судебное разбирательство.

Ранее в Кировской области учителя спасли ребенка от издевательств матери.

 
Теперь вы знаете
Мощный пожар в Москве, усиленный контроль из-за хантавируса и уроки по работе с ИИ. Что нового к утру 13 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!