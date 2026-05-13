На Камчатке отчим истязал пасынка, ударил его головой о ванну и пошел под суд

На Камчатке отчима будут судить за истязание пасынка

Житель Петропавловска-Камчатского предстанет перед судом за насилие над десятилетним пасынком. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным ведомства, 34-летний мужчина истязал ребенка в период с октября 2025 по февраль 2026 года. Он постоянно оскорблял и избивал пасынка, предполагая, что таким образом воспитывает его.

В феврале текущего года отчим ударил пасынка о край ванны, после чего таскал по квартире за ноги и руки.

«После обследования у потерпевшего диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, кровоподтеки и синяки», – сообщается в публикации.

Оставшиеся после этого травмы заметила директор школы и обратилась в профильные органы. В результате мальчика изъяли из семьи. Прокуроры подали иск о моральной компенсации в его пользу.

В отношении отчима тем временем возбудили уголовное дело по статье об истязании несовершеннолетнего. Фигуранту уже предъявили обвинения. Вскоре ему предстоит судебное разбирательство.

