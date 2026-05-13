В Шереметьево у мужчины в штанах обнаружили 330 бриллиантов на миллионы рублей

В Шереметьево мужчина пытался провезти в штанах бриллианты на 4,7 млн рублей

Прилетевший в Шереметьево мужчина пытался скрыть от таможенников алмазы на миллионы рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Всего пассажир приобрел в Дубае 330 ограненных природных и синтетических алмазов. Декларировать их он не стал и в аэропорту решил пройти через зеленый коридор.

Однако у сотрудников таможенного контроля уже была оперативная информация, его задержали. Во время досмотра у россиянина обнаружили сертификаты, выданные Международным гоммологическим институтом. После этого путешественник сам вытащил из кармана джинсов драгоценные камни.

«Экспертиза, как указано в материалах, оценила рыночную стоимость камней в 4,7 миллиона рублей», – сообщается в публикации.

Как рассказал на суде сам задержанный, из камней он планировал сделать украшение для себя, вину полностью признал. Суд назначил фигуранту штраф в размере 150 тысяч рублей. Найденное при нем конфисковали в доход государства.

Ранее иркутская таможня задержала пассажирку с алмазами из Пекина.