Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

В Шереметьево у мужчины в штанах обнаружили 330 бриллиантов на миллионы рублей

В Шереметьево мужчина пытался провезти в штанах бриллианты на 4,7 млн рублей
Shutterstock/EgolenaHK

Прилетевший в Шереметьево мужчина пытался скрыть от таможенников алмазы на миллионы рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Всего пассажир приобрел в Дубае 330 ограненных природных и синтетических алмазов. Декларировать их он не стал и в аэропорту решил пройти через зеленый коридор.

Однако у сотрудников таможенного контроля уже была оперативная информация, его задержали. Во время досмотра у россиянина обнаружили сертификаты, выданные Международным гоммологическим институтом. После этого путешественник сам вытащил из кармана джинсов драгоценные камни.

«Экспертиза, как указано в материалах, оценила рыночную стоимость камней в 4,7 миллиона рублей», – сообщается в публикации.

Как рассказал на суде сам задержанный, из камней он планировал сделать украшение для себя, вину полностью признал. Суд назначил фигуранту штраф в размере 150 тысяч рублей. Найденное при нем конфисковали в доход государства.

Ранее иркутская таможня задержала пассажирку с алмазами из Пекина.

 
Теперь вы знаете
Мощный пожар в Москве, усиленный контроль из-за хантавируса и уроки по работе с ИИ. Что нового к утру 13 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!