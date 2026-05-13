Россиянам дали советы, как правильно организовать путешествие

Для того чтобы даже долгожданное путешествие не осложнили проблемы со здоровьем, потеря багажа и ряд других проблем, важно грамотно организовать поездку, учитывая ряд нюансов. Об этом газете «Известия» рассказала директор проектов «СберСтрахования» Елена Кошелева.

Специалист напомнила, что в первую очередь важно заранее продумать программу путешествия. В сезон с повышенным спросом билеты на экскурсии, в музеи и другие туристические места быстро заканчиваются, а популярные локации могут работать по особому графику. Туристам следует заранее продумывать все маршруты, приобретать входные билеты и узнавать часы работы.

Не менее важно грамотно собрать аптечку. В нее рекомендуется положить пластыри, средства от расстройства желудка, а также жаропонижающие, обезболивающие и антигистаминные препараты. Эксперт напомнила, что в некоторых странах привычные для россиян лекарства могут продаваться только по рецепту врача.

Кошелева также посоветовала заранее изучить условия страхового полиса. Особенно важно подобрать покрытие, если в путешествии запланирован активный отдых и занятия экстремальными видами спорта.

«Частая ошибка — оформить базовый страховой полис, не учитывая формат отдыха», — объяснила она.

По словам специалиста, в случае болезни или другой чрезвычайной ситуации во время путешествия нужно обращаться в страховую компанию, а не пытаться найти больницу самостоятельно. В противном случае есть риск столкнуться с высокими расходами.

Рководитель направления SOKOLOV BEAUTY Мария Вериченко до этого говорила, что главными факторами, влияющими на состояние кожи в поездке, становятся солнечные лучи, ветер, перепады температуры, а также морская или хлорированная вода. Ультрафиолет остается главным стресс-фактором, который ускоряет потерю влаги, ослабляет защитный барьер кожи и провоцирует возникновение пигментации. По словам эксперта, базовым элементом ухода в путешествии становится регулярное использование средств с SPF.

