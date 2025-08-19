Стоматолог развеяла миф об эффективности отбеливающих зубных паст

Отбеливающие зубные пасты часто преподносятся как чудо-средство для обретения ослепительно белой улыбки, но на практике их эффективность сильно преувеличена, заявила в разговоре с «Газетой.Ru» стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Полина Солдаткина.

Как обратила внимание врач, такие зубные пасты не отбеливают зубы, а лишь очищают их поверхность.

«Большинство отбеливающих паст содержат абразивные частицы (например, диоксид кремния, карбонат кальция) или ферменты (папаин, бромелайн), которые удаляют поверхностный налет (от кофе, чая, сигарет), но не влияют на внутреннее окрашивание эмали. В результате зубы кажутся чуть светлее, но настоящего отбеливания (как при профессиональном воздействии пероксидами) не происходит», — объяснила специалист.

При этом, по ее словам, использование отбеливающих зубных паст повышает риск повреждения эмали. Так, высокоабразивные пасты (с показателем RDA > 100) могут стирать эмаль при частом использовании, особенно если она уже ослаблена или повреждена. Кроме того, есть вероятность повышения чувствительности зубов (реакции на холодное/горячее) за счет нарушения структуры твердых тканей зуба.

«Одной из маркетинговых уловок, которыми пользуются производители, является добавление синего пигмента в зубные пасты, который создает оптическую иллюзию белизны, маскируя желтизну. Зубы кажутся белее сразу после чистки, но эффект исчезает через несколько часов. Однако стоит отметить, что такой метод безопасен для зубов, так как пигмент не проникает в эмаль, а просто остается на поверхности», — добавила стоматолог.

Также врач отметила, что если зубы желтые или пятнистые из-за внутренних причин (прием антибиотиков в детстве, избыток фтора), то отбеливающие пасты оказываются абсолютно бесполезными.

Говоря о методах, которые действительно работают для отбеливания зубов, врач назвала: профессиональную гигиену полости рта у стоматолога-терапевта; отказ от красящих продуктов (кофе, чай, красное вино) и курения; профессиональное отбеливание у стоматолога; использование домашних систем с пероксидами (только после консультации врача-стоматолога).

«Отбеливающие пасты — это не «развод» в прямом смысле, но их возможности сильно ограничены. Они могут слегка осветлить поверхностные пятна, но не заменят профессиональные методы. Если использовать их долго и бесконтрольно, можно навредить эмали. Выбирайте пасты с RDA не выше 70–80 для ежедневного использования и не ждите от них «голливудской» белизны. Для реального отбеливания лучше обратиться к стоматологу», — резюмировала Солдаткина.

