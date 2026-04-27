Даже редкое употребление фастфуда снижает концентрацию внимания

Ученые из Университета Монаша установили, что даже умеренное потребление ультраобработанных продуктов связано с ухудшением внимания и скорости обработки информации. Результаты исследования опубликованы в журнале Alzheimer's & Dementia: Diagnosis Assessment & Disease Monitoring.

В работе приняли участие более 2100 взрослых жителей Австралии без признаков деменции. Исследователи сопоставили данные о рационе участников с результатами когнитивных тестов, оценивающих концентрацию и скорость мышления. Анализ показал устойчивую зависимость: чем выше доля ультраобработанных продуктов в рационе, тем хуже показатели внимания.

К ультраобработанным продуктам относят пищу глубокой промышленной переработки, содержащую добавки — ароматизаторы, стабилизаторы, усилители вкуса и другие технологические компоненты. Это, в частности, сладкие газированные напитки, чипсы, фастфуд и готовые блюда.

По оценке авторов, увеличение доли такой пищи в суточном рационе на 10% — примерный эквивалент одной упаковки чипсов — уже ассоциировалось со снижением способности к концентрации. При этом эффект сохранялся независимо от общего качества питания. Даже у людей, придерживающихся относительно здоровой диеты, высокая доля ультраобработанных продуктов оказывала негативное влияние.

Авторы подчеркивают, что обнаруженная связь не объясняется лишь недостатком полезных продуктов. Вероятно, роль играет сама степень переработки пищи, которая изменяет ее структуру и провоцирует образование веществ, потенциально неблагоприятных для работы мозга.

Отмечается, что связи с ухудшением памяти выявлено не было. Однако, по словам ученых, внимание рассматривается как базовая когнитивная функция, необходимая для обучения, принятия решений и повседневной деятельности.

