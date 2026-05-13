Стало известно, о каких болезнях сигнализируют синяки под глазами

Синяки под глазами могут сигнализировать не только об усталости, но и о нарушениях в работе сердца и почек, анемии, дефиците железа, фолиевой кислоты или витамина B12. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-дерматолог, косметолог Татьяна Егорова.

«В первую очередь надо исключить проблемы с сердцем и почками. Нужно посмотреть уровень железа, потому что при анемиях синяки под глазами встречаются часто. Также важно проверить фолиевую кислоту и витамин B12. Если все эти причины исключены, можно говорить о генетической особенности, например пигментации кожи под глазами. Начинать всегда нужно с оценки состояния всего организма», — отметила дерматолог.

По ее словам, пытаться восполнить дефицит элементов самостоятельно нельзя. Егорова посоветовала обратиться к врачу и сдать анализы, чтобы узнать исходные показатели. После этого специалист сможет оценить, нужен ли препарат и в какой дозировке. Врач добавила, что косметические средства не являются универсальным решением, но могут дать ограниченный эффект, если речь идет именно о генетической пигментации.

Педиатр Дарья Нелюбина до этого рассказала «Газете.Ru», что так называемые синяки под глазами у детей могут быть как врожденной особенностью, так и сигнализировать о достаточно серьезных проблемах со здоровьем — нарушениях в работе надпочечников, почек, сердца и дыхательной системы.

Ранее сообщалось, что россиянки пострадали от препарата для удаления мешков под глазами.