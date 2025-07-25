Россиянки пострадали от препарата для удаления мешков под глазами

Десятки россиянок пострадали после укола от мешков под глазами. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Несколько женщин по всей стране столкнулись с серьезными осложнениями после использования препарата «Сферогель», с помощью которого надеялись избавиться от мешков и синяков под глазами. Вместо ожидаемого улучшения, у них появились сильные синяки и отеки, которые не проходят месяцами. Так, 28-летняя Катя из Пензы уже второй месяц пытается избавиться от опухлостей, а 40-летняя Кристина из Брянска сделала процедуру еще в прошлом году, но ей так и не удалось вернуть себе прежнее лицо.

Пластический хирург Владимир Плахотин предупредил, что «Сферогель», который вводится между кожей и венами, дает лишь кратковременный желаемый эффект, а затем начинает задерживать влагу из окружающих тканей, что и вызывает отеки. При этом антибиотики и антигистаминные препараты не дают устойчивого результата. Проблема в том, что антидота, то есть специального препарата для нейтрализации «Сферогеля», не существует.

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