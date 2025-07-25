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Россиянки пострадали от препарата для удаления мешков под глазами

Женщины, пытавшиеся избавиться от мешков под глазами, пострадали от «Сферогеля»
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Telegram-канал SHOT

Десятки россиянок пострадали после укола от мешков под глазами. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Несколько женщин по всей стране столкнулись с серьезными осложнениями после использования препарата «Сферогель», с помощью которого надеялись избавиться от мешков и синяков под глазами. Вместо ожидаемого улучшения, у них появились сильные синяки и отеки, которые не проходят месяцами. Так, 28-летняя Катя из Пензы уже второй месяц пытается избавиться от опухлостей, а 40-летняя Кристина из Брянска сделала процедуру еще в прошлом году, но ей так и не удалось вернуть себе прежнее лицо.

Пластический хирург Владимир Плахотин предупредил, что «Сферогель», который вводится между кожей и венами, дает лишь кратковременный желаемый эффект, а затем начинает задерживать влагу из окружающих тканей, что и вызывает отеки. При этом антибиотики и антигистаминные препараты не дают устойчивого результата. Проблема в том, что антидота, то есть специального препарата для нейтрализации «Сферогеля», не существует.

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