Новосибирец попал под суд из-за шутки о бомбе в аэропорту

В Новосибирской области мужчину осудили за шутку о бомбе в аэропорту
Александр Кряжев/РИА Новости

Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил местного жителя к трем годам лишения свободы условно за ложное сообщение о бомбе в международном аэропорту Толмачево. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Инцидент произошел в январе 2026 года в здании международного аэропорта. Новосибирец сидел в кафе и положил свой рюкзак возле одного из пассажиров. Злоумышленник сообщил попутчику, что в сумке бомба и сбежал. Мужчина обратился к сотрудникам полиции, на место прибыли сотрудники правоохранительных органов и специалисты экстренных служб.

В ходе обследования рюкзака и прилегающей территории взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было. Суд признал шутника виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

До этого российский подросток «заминировал» школу и попал под уголовную статью. Норильский восьмиклассник отправил на почту школы сообщение о взрывном устройстве, полицейским он заявил, что хотел пошутить. Возбуждено уголовное дело.

Ранее пенсионер от скуки пошутил про терроризм и получил реальный срок.

 
