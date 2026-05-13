Власти пока не могут взять под контроль ситуацию с лесными пожарами в Хабаровском крае

Amur Mash: власти оказались не готовы к пожарам в Хабаровском крае

Противопожарные службы оказались не готовы к масштабным возгораниям лесов в Хабаровском крае и пока не могут взять ситуацию под контроль. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Природоохранная прокуратура выяснила, что краевое министерство лесного хозяйства и лесопереработки и Дальневосточная база авиационной охраны лесов неэффективно распределяли силы и средства при тушении огня. Кроме того, выявлены проблемы с мониторингом, нехваткой техники и сотрудников. В частности, в Амурском районе на пожар площадью шесть гектаров отправили всего 11 человек. Когда площадь возгорания увеличилась в сотни раз, численность группы не возросла.

В связи с этим министр лесного хозяйства и лесопереработки Андрей Самойлов и руководитель Дальневосточной базы авиационной охраны лесов получили представление прокуратуры.

13 мая сообщалось, что Комсомольск-на-Амуре накрыло смогом от бушующих в Хабаровском крае лесных пожаров.

Ранее под Улан-Удэ вспыхнул крупный лесной пожар.