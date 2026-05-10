В Казахстане откроется хаб фонда ООН в области народонаселения

Фонд ООН по вопросам демографии откроет в Казахстане хаб по Центральной Азии
В казахстанском городе Алма-Ата откроется хаб фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) по региону Центральной Азии. Об этом сообщил МИД Казахстана в Telegram-канале.

«В ходе встречи замгенсека ООН объявила о решении Организации открыть в г.Алматы Центральноазиатский хаб ЮНФПА по вопросам демографической устойчивости, который станет центром по сбору, анализу и исследованию вопросов демографического развития в регионе», — говорится в сообщении.

В МИД добавили, что по итогам встречи стороны также договорились продолжить конструктивный диалог по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки.

ЮНФПА (United Nations Population Fund, UNFPA) руководит оперативной деятельностью системы ООН в области народонаселения, содействует развивающимся странам и странам с переходной экономикой в поиске решений демографических проблем. ЮНФПА помогает странам использовать данные о населении для борьбы с бедностью, обеспечивать желательность каждой беременности и безопасность каждого рождения, защищать молодежь от ВИЧ и СПИДа, бороться с дискриминацией женщин.

