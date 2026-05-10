Россияне не смогут совершить хадж в Саудовскую Аравию без виз

Российским паломникам для совершения хаджа в Мекку и Медину необходимо получать специальную визу. Об этом РИА Новости рассказали в посольстве Саудовской Аравии в Москве.

Там пояснили, что вступившее с 11 мая в силу соглашение о взаимной отмене виз для туристических поездок между двумя странами не распространяется на тех, кто прибывает для работы, учебы, получения вида на жительство или совершения хаджа, поскольку для этих целей требуются отдельные визы.

В дипломатическом представительстве отметили рассказали, что граждане России могут совершить поездки без виз для посещения туристических объектов королевства, таких как древний город-оазис Аль-Ула, столица первой саудовской династии Дирия, футуристический город Неом в пустыне, курортов Красного моря.

25 февраля заместитель председателя комитета Государственной думы по туризму Сергей Кривоносов заявил, что взаимный туристический поток между Россией и Саудовской Аравией может вырасти в два-три раза после отмены виз. Две страны подписали межправительственное соглашение об отмене виз в декабре прошлого года.

Ранее сообщалось, что Россия может отменить визы с тремя государствами.