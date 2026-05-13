Вторичное жилье в России дорожает быстрее новостроек

Вторичное жилье остается более доступным вариантом для покупателей: квадратный метр в этом сегменте почти на 18% дешевле, чем в новостройках, а сама квартира часто уже готова к проживанию или требует минимальных вложений в ремонт. Однако цены на «вторичку» растут быстрее: за квартал средняя стоимость квартиры увеличилась на 5%, тогда как в новостройках — на 2,6%.

Это показало исследование Росгосстраха и федерального портала «Мир квартир», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

По данным «Мир квартир», в I квартале 2026 года вторичный рынок рос быстрее первичного. Средняя стоимость квартиры на «вторичке» увеличилась на 5% и достигла 6 986 028 рублей. В новостройках средний объект подорожал на 2,6% — до 8 305 239 рублей.

Цена квадратного метра на вторичном рынке выросла на 4,5% — до 130 435 рублей. Для сравнения, в новостройках квадрат подорожал на 1,6% — до 158 648 рублей. Разница в цене метра между двумя сегментами составляет почти 18%, поэтому часть покупателей выбирает готовое жилье: его проще оценить перед покупкой, в него можно быстрее переехать, а ремонт часто оказывается менее затратным, чем в новой квартире без отделки.

Вторичный рынок показал рост почти во всех крупных городах. Цена квадратного метра снизилась только в Сочи, Владикавказе и Сургуте, а в Мурманске не изменилась. Больше всего «квадрат» подорожал в Ленинградской области (+10,6%), Астрахани (+10,1%), Москве (+9,5%), Санкт-Петербурге (+8,9%) и Перми (+8,2%).

На рынке новостроек динамика была менее ровной. За квартал квадратный метр подорожал в 47 городах из 70, а в 23 городах снизился. Самый заметный рост зафиксирован в Барнауле (+13,2%), Грозном (+13%), Нижнем Тагиле (+12,2%), Симферополе (+10,3%) и Махачкале (+9,2%). Сильнее всего цены на квадрат снизились в Уфе (–5,6%), Кирове (–5,1%), Ростове-на-Дону (–4,8%), Астрахани (–4,4%) и Улан-Удэ (–2,9%).

В Москве цена квадратного метра в новостройках выросла на 2,6% — до 471 876 рублей, а средняя стоимость квартиры достигла 25 186 605 рублей. В Санкт-Петербурге метр в новостройках, напротив, немного подешевел — на 0,3%, до 289 784 рублей, а средняя цена квартиры снизилась на 2,5%.

В Росгосстрахе отмечают, что на фоне роста стоимости жилья количество оформленных полисов демонстрирует стабильный рост. При этом страховая сумма ежегодно увеличивается на 5-7%. Также жители многоэтажек страхуют свою ответственность перед соседями — в среднем на сумму от 300 тыс. до 1 млн рублей — и здесь наблюдается определенная закономерность: чем выше этаж, тем больше сумма. Все популярнее становятся коробочные продукты и онлайн-страхование, т.к. это самый простой и быстрый способ защитить свои вложения в недвижимость, и этот способ идеально подходит для страхования большинства типовых квартир.

