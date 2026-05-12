В Твери мужчину задержали за поджог трех автомобилей

Серийный пироман из Твери выпил и вновь поджег несколько автомобилей

Жителя Твери задержали по подозрению в серии поджогов автомобилей, сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

В Пролетарском районе произошли возгорания машин, припаркованных на улицах Сквозная и 2‑й Полевой. По предварительным данным, 35-летний мужчина сначала попытался поджечь брызговики автомобиля марки Nissan, что привело к серьезным повреждениям кузова. Затем огонем был полностью уничтожен Chevrolet Lanos, а также тент фургона «ГАЗель-Бизнес».

Подозреваемого, ранее судимого за аналогичное преступление, вскоре задержали. В отделе полиции пироман признался в содеянном, пояснив, что находился в состоянии алкогольного опьянения и использовал турбозажигалку. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. По факту умышленного уничтожения и повреждения имущества возбуждены три уголовных дела, виновному может грозить до пяти лет лишения свободы.

