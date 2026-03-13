Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Врачи на шесть часов забыли пациента в аппарате МРТ

В Китае пациент шесть часов провел в аппарате МРТ из-за забывчивости врачей
Константин Михальчевский/РИА Новости

В Китае врачи больницы Тунцзи забыли пациента в аппарате МРТ после обследования, медиков отстранили от работы. Об этом сообщает портал Sohu.

Сотрудники радиологического отделения нарушили правила дисциплины и порядок передачи смены, в результате чего пациент остался в аппарате МРТ после завершения процедуры. Его обнаружили только спустя почти шесть часов.

Медицинский отдел принес извинения пострадавшему, организовал ему полное обследование и обсуждает с семьей компенсацию. Больница провела проверку и отстранила причастных сотрудников.

До этого челябинские врачи случайно повредили мозг пациентки и сделали ее инвалидом. 61-летняя женщина выжила, но халатность медиков стала причиной тяжких последствий для ее здоровья, приведших к вегетативному состоянию. Следком возбудил уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью.

Ранее в Дагестане женщина лишилась возможности иметь детей из-за работников роддома.

 
Теперь вы знаете
БАД от дефицитов. Почему пить их — не самая хорошая стратегия
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!