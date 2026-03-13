Врачи на шесть часов забыли пациента в аппарате МРТ

В Китае пациент шесть часов провел в аппарате МРТ из-за забывчивости врачей

В Китае врачи больницы Тунцзи забыли пациента в аппарате МРТ после обследования, медиков отстранили от работы. Об этом сообщает портал Sohu.

Сотрудники радиологического отделения нарушили правила дисциплины и порядок передачи смены, в результате чего пациент остался в аппарате МРТ после завершения процедуры. Его обнаружили только спустя почти шесть часов.

Медицинский отдел принес извинения пострадавшему, организовал ему полное обследование и обсуждает с семьей компенсацию. Больница провела проверку и отстранила причастных сотрудников.

До этого челябинские врачи случайно повредили мозг пациентки и сделали ее инвалидом. 61-летняя женщина выжила, но халатность медиков стала причиной тяжких последствий для ее здоровья, приведших к вегетативному состоянию. Следком возбудил уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью.

Ранее в Дагестане женщина лишилась возможности иметь детей из-за работников роддома.